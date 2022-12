Inter e volontà Skriniar combaciano: ora il momento della verità sul rinnovo – CdS

Milan Skriniar rappresenta il primo nodo da sciogliere per la difesa dell’Inter per quanto riguarda la situazione rinnovi/scadenze. Già questa settimana è attesa una risposta. I nerazzurri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ribadiscono una volontà ormai chiara da tempo.

PRIMA DI NATALE – Skriniar, il tempo è (quasi) scaduto. Questa settimana in viale Liberazione si attendono una risposta all’offerta di rinnovo presentata tempo fa, vale a dire 6 milioni netti più bonus a stagione. Ovvio che non sia competitiva rispetto ai 9,5 (premi compresi) messi sul tavolo dal PSG. Ma lo slovacco desidera restare a Milano e allora c’è margine e fiducia per raggiungere un’intesa. La volontà nerazzurra, comunque, è quella di non andare oltre Natale. Anche in ragione del nuovo settlement agreement concordato con l’UEFA.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno