Inter e Roma scambio in vista tra Perisic e Florenzi?

Inter e Roma starebbe pensando ad uno scambio clamoroso, ovvero Ivan Perisic in giallorosso e Alessandro Florenzi in nerazzurro. Lo riporta il sito “Goal.com”

SCAMBIO − Falso o verità? Soltanto lo scorrere delle settimane potrà far capire qualcosa. Si tratta di un’operazione che potrebbe accendere questa scialba sessione estiva di mercato. Lo scambio Ivan Perisic-Alessandro Florenzi tra Inter e Roma, come riporta “Goal.com”, sarebbe cosa assai concreta con le due società in contatto per realizzarla. I nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto di Achraf Hakimi andato al Paris Saint-Germain, mentre i capitolini hanno bisogno di un esterno sinistro offensivo che possa aumentare la qualità della squadra di Jose Mourinho. Dal punto di vista anagrafico, il croato è un classe 1989, mentre il neo campione d’Europa ha due anni in meno. Inoltre, guardando all’ingaggio, entrambi i giocatori hanno uno stipendio annuo intorno ai 4 milioni di euro.

VIA ITALIANA− Sicuramente se la trattativa andasse in porto, sia Simone Inzaghi che lo Special One avrebbero dei benefici. Florenzi è, infatti, un giocatore molto duttile e poliedrico, in linea con le caratteristiche richieste sia dall’allenatore che dalla società. Il neo campione d’Europa con l’Italia può giocare sia come terzino destro che esterno tutta fascia, nonché all’occorrenza spostarsi anche mezzala di centrocampo. Inoltre, ha un certa esperienza in campo internazionale, viste le presenze con Roma, Valencia e soprattutto Paris Saint-Germain.

VIA CROATA − Non è da meno, però, Ivan Perisic. Il giocatore croato è cresciuto in duttilità e sacrificio proprio nell’ultimo anno con Antonio Conte in panchina. Il suo rendimento, migliorato dalla seconda parte del campionato scorso, è stato determinante per la vittoria del 19 esimo tricolore nerazzurro. A ciò si aggiunge una fondamentale esperienza a livello internazionale ottenuta con la finale di Russia 2018 e la vittoria del triplete con il Bayern Monaco due anni fa.