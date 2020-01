Inter, è quasi fatta per la cessione di Dimarco al Verona. Amrabat sfuma?

Condividi questo articolo

Novità concrete anche in uscita per l’Inter. Oltre alle suggestioni per l’attacco (QUI il punto sul reparto offensivo), i nerazzurri sono vicinissimi a cedere Federico Dimarco al Verona. Il calciatore potrebbe arrivare in Veneto già stasera. Sofyan Amrabat, invece, è ormai conteso da Napoli e Fiorentina.

USCITE – Accelerazione importante per Federico Dimarco al Verona. Secondo quanto riportano Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio, in diretta dall’Hotel Sheraton di Milano San Siro per le ultime ore di calciomercato invernale, il terzino nerazzurro potrebbe arrivare in Veneto già questa sera, dopo un corteggiamento durato praticamente un mese. Sempre dal club scaligero, sarebbe in procinto di sfumare il centrocampista Sofyan Amrabat. L’Inter si considera ormai completa in quel reparto. Il giocatore è conteso da Fiorentina (che ha l’accordo col ragazzo ma si è vista rifiutare una prima offerta di 15 milioni) e Napoli, che vanta l’accordo col Verona. Nel frattempo l’Inter è pronta ad accogliere Martin Satriano, attaccante classe 2001, dal Club Nacional de Montevideo (QUI le ultime), per il quale è stata battuta la concorrenza del Cagliari.