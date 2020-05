Inter e Psg trattano per Icardi, settimana calda: i dettagli – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” scrive che Inter e Psg sono in una fase calda della trattativa Icardi. Le cifre sono da definire.

TRATTATIVA CALDA – Leonardo sta lavorando con l’Inter al riscatto di Icardi. I colloqui sul fronte Maurito si vanno intensificando, di giorno in giorno. I due club si parlano: nessuna offerta è stata ancora formulata, è ormai chiara la volontà dei francesi di chiedere uno sconto rispetto ai 70 milioni di euro fissati per il riscatto, in scadenza a fine mese. La novità da registrare è un’apertura dell’Inter al Psg in questa direzione. La posizione rigida di inizio mese, di fronte all’ipotesi sconto, ha fatto spazio a una disponibilità di massima da parte dei nerazzurri, in termini di principio.

SCONTO, MA NON TROPPO – Occhio, però: non alle condizioni che sono circolate pubblicamente nelle ultime ore, ovvero ai 50 milioni di base più bonus vari per altri 10 milioni. L’Inter vuole che la parte fissa sia più vicina a quota 70, e dunque che i bonus servano per avvicinare comunque la cifra che era stata stabilita un anno fa, a fronte di un prestito totalmente gratuito. Al netto della cifra potenziale dell’accordo – 60 milioni più bonus può risultare un buon pronostico – il botta e risposta virtuale rientra nella tipologia di schermaglie tipiche di una trattativa che tutte le componenti vogliono condurre in porto.

SETTIMANA CALDA – Siamo insomma alla fase che anticipa la volata finale. Alla conclusione manca poco, giusto otto giorni. Passato il termine del 31 maggio, l’affare non decadrebbe del tutto ma certo in qualche modo ripartirebbe daccapo, con un accordo che il Psg dovrebbe ridiscutere anche con il giocatore. La notizia dell’offerta circolata ieri, smentita da tutte le parti in causa dell’affare Icardi, è servita comunque a dimostrare un certo attivismo sul fronte. In una fase come questa, ogni speculazione può esser letta in maniera molteplice