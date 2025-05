Inter e Napoli non solo sul campo! Uno scambio in estate – TS

L’Inter e il Napoli in questo momento si stanno giocando lo scudetto e saranno protagoniste anche sul mercato in estate. Uno scambio previsto secondo Tuttosport.

USCITE – L’Inter ha diversi centrocampisti in uscita nella prossima estate. Uno di questi è ovviamente Davide Frattesi, che già a gennaio è stato vicino alla Roma. Il club nerazzurro non pare ancora convinto di tenere il calciatore nei prossimi mesi e chiede almeno 40 milioni di euro per la sua cessione. Nella sessione invernale per il Napoli la richiesta era di 60, ma il motivo era nella prossimità in classifica. Da luglio Frattesi sarà nuovamente al centro delle voci di mercato e il Napoli sarà in prima linea. Soprattutto con la permanenza di Antonio Conte, che vorrebbe un incursore simile a Scott McTominay con la qualificazione già matematica in Champions League.

SCAMBIO – Il club campano potrebbe essere disposto a dare 40 milioni all’Inter, ma c’è una carta che abbasserebbe la quota. Si tratta di Giacomo Raspadori, che già due volte è stato vicinissimo a vestire i colori nerazzurri. Da piccolo, poi nel 2021 quando la richiesta del Sassuolo ha fatto sì che Piero Ausilio e la dirigenza virassero su Joaquin Correa. Stavolta l’operazione è concreta e Raspadori ha una valutazione di 25-30 milioni di euro.

fonte: Tuttosport – Federico Masini