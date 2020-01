Inter e Napoli d’accordo su Politano, ma lui aspetta il rilancio Roma – TS

“Tuttosport” scrive che Inter e Napoli sono d’accordo sullo scambio Politano-Llorente. L’esterno però prende tempo perché spera in un rilancio della Roma.

SCAMBIO FATTO – Tutti aspettano Politano. L’Inter, dopo il naufragio dello scambio con la Roma per Spinazzola, ha ormai trovato l’accordo col Napoli per un prestito oneroso di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni più bonus. Operazione nella quale rientrerebbe anche il prestito per sei mesi con diritto di riscatto di Llorente all’Inter. La giornata di ieri è passata in attesa del sì di Politano al Napoli che però non è arrivato. Il giocatore, in cuor suo, aspetta ancora che la Roma torni alla carica, pareggiando la proposta del Napoli, e per questo ha preso tempo senza dare il suo assenso alla proposta del ds azzurro Giuntoli.

QUALE VICE-LUKAKU? – Dalla sua risposta dipenderà il quarto acquisto di questo gennaio dell’Inter: con Politano al Napoli, Conte accoglierebbe Llorente come vice-Lukaku. Con Politano da un’altra parte (Roma in primis), allora i nerazzurri tornerebbero alla carica per Giroud, anche se il francese, a otto giorni dalla chiusura del mercato, potrebbe essersi stancato di aspettare per non rischiare di rimanere poi col cerino in mano (e al Chelsea, dove non ha spazio in vista dell’Europeo). I club stanno facendo pressione, oggi si capirà se Politano darà la sua risposta finale.