Inter e l’idea Hateboer: al momento pochi margini per l’affare – Sky

Hans Hateboer dell’Atalanta è uno dei nomi accostati all’Inter per raccogliere l’eredità di Hakimi. Al momento però quello per l’esterno olandese è soltanto un interessamento con poco di concreto.

Partito Achraf Hakimi in direzione del PSG, in casa Inter si è aperto un buco sugli esterni nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nomi per raccogliere l’eredità del marocchino sono tanti, ma bisogna scontrarsi anche con la ristrettezze di bilancio che al momento limitano la libertà di manovra degli uomini mercato nerazzurri. Tra i nomi accostati ai nerazzurri c’è quello di Hans Hateboer, esterno olandese dell’Atalanta, ma al momento ci sono pochi margini. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” il giocatore piace all’Inter, ma proprio a causa delle limitazioni di bilancio al momento quella dell’Inter è solo un’idea e un interesse senza spunti concreti.