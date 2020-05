Inter e Juventus si sfidano per Werner, contatti avviati – TS

“Tuttosport” riporta che Werner è nel mirino di Inter e Juventus. Per i nerazzurri sarebbe il sostituto di Lautaro Martinez.

DERBY D’ITALIA – Le parole di Werner hanno confermato come Juventus e Inter siano pienamente in corsa per il centravanti tedesco. Il Liverpool secondo fonti inglesi avrebbe raffreddato i suoi interessi per la pandemia e per non alterare gli equilibri del suo tridente perfetto. Il fatto che sia proprio il ragazzo ad allontanare il Bayern è l’ultimo assist per le italiane.

CONTATTI AVVIATI – Sia Marotta che Paratici hanno pensato di stimolare questa opzione incontrando i procuratori di Werner. Tutto con il placet del Lipsia, che non chiude affatto alla cessione. Basta che le cifre siano adeguate. L’asta è aperta e la sensazione è che sarà dirimente il parere del giocatore.

SOSTITUTO IDEALE – L’Inter pensa a Werner come sostituto di Lautaro Martinez. Conte darebbe il via libera alla cessione solo per un profilo di alto livello. La lista pare ristretta a due nomi: il tedesco e Aubameyang. I nerazzurri potrebbero offrire al Lipsia Lazaro, che i tedeschi volevano a gennaio.