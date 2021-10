Inter e Juventus, sfida anche sul mercato: piace Lucca ma occhio al Milan – TS

Inter-Juventus, derby d’Italia non solo in campo: i due club si sfidano anche sul mercato. Secondo TuttoSport ad entrambi i club piace il giovane Lorenzo Lucca, ma attenzione anche al Milan.

SFIDA MERCATO – Inter-Juventus, sarà derby d’Italia sotto tutti i punti di vista, anche sul mercato. Entrambi i club seguono la vicenda legata al giovane Lorenzo Lucca, i bianconeri per l’esattezza dalla scorsa stagione, quando a gennaio era tra i rinforzi valutati per l’Under-23. L’investimento fatto in estate dal Pisa sta nettamente ripagando le aspettative: 6 gol realizzati ad oggi in 8 presenze totali in Serie B, esordio con gol anche con la Nazionale Under-21. A gennaio potrebbe fare un tentativo l’Inter, se riuscisse ad arrivare alla separazione con Alexis Sanchez, o il Milan se Ibrahimovic e Giroud non dovessero dare garanzie fisiche. A gennaio però difficilmente il Pisa si priverà del ragazzo, però potrebbe essere un’opportunità per il mercato estivo. In estate entrerà in campo la Juventus, che in attacco è già coperta almeno fino a gennaio, se non magari provando ad anticipare la concorrenza trovando un accordo con il Pisa a gennaio e lasciando Lucca in nerazzurro fino alla fine della stagione.

Fonte: TuttoSport – Sergio Baldini