Inter e Juventus, quanti duelli di mercato. Vidal risposta a Kulusevski – GdS

Secondo un’analisi della “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, Inter e Juventus sono destinate a darsi battaglia sul mercato sia adesso che, soprattutto, a giugno. Dopo il primo duello per Dejan Kulusevski, vinto dai bianconeri, due degli altri nomi per cui le due squadre sono destinate a duellare sono Federico Chiesa e Sandro Tonali. Per ora, però, la risposta nerazzurra è Arturo Vidal.

DUELLI DI MERCATO – Il primo duello di mercato tra Inter e Juventus se lo è aggiudicato proprio quest’ultima, con Paratici che ha bruciato Marotta nello sprint per Dejan Kulusevski, centrocampista destinato a grandi cose. Un duello però che è soltanto all’inizio: in estate la sfida sul mercato riguarderà infatti altri talenti, tra cui Sandro Tonali del Brescia e Federico Chiesa della Fiorentina.

RISPOSTA AL COLPO – Al momento la risposta e “vendetta” dell’Inter ha già un nome e un cognome: Arturo Vidal. Il centrocampista cileno in forza al Barcellona è il giocatore perfetto in questa prospettiva. Ex bianconero, uomo di Antonio Conte, con senso del gol, fisico e in grado di trascinare i compagni nello sprint finale della corsa Scudetto. Tornare in Italia, all’Inter, per guidare la squadra alla vittoria sembra essere la missione perfetta per uno come lui.