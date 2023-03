Inter e Juventus, bagarre sul mercato! Sfida per Holm e un altro – TS

Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport ad entrambi i club piace Holm, esterno dello Spezia. Non l’unico obiettivo comune

SFIDA – Inter e Juventus potrebbero presto sfidarsi sul mercato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport i due club seguono da vicino Emil Holm, esterno svedese dello Spezia. Sul calciatore c’è anche la Roma, che ha introdotto col club ligure i discorsi sull’esterno nel corso della trattativa per Shomurodov. Fra i calciatori contesi dai club c’è anche Alex Grimaldo del Benfica. Il contratto del terzino sinistro spagnolo è in scadenza a giugno ma il club lusitano non ha ancora perso le speranze di rinnovo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo