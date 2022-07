Inter e il mercato in uscita bloccato. In quattro pronti a salutare – CdS

L’Inter ieri ha giocato contro il Lens con, in campo, anche Valentino Lazaro. L’esterno è uno dei giocatori che lascerà Milano, ma ecco le ultime news.

ADDIO – E’ stato sicuramente un mercato attivo e intenso per l’Inter che però ora, dopo aver acquistato tanto, si ritrova un po’ ingolfata nel vendere. Come spiega bene il Corriere dello Sport questa mattina, i nomi che lasceranno La Rosa nerazzurra in questa sessione sono ben 4: Pinamonti, Salcedo, Lazaro e Sanchez. Al netto, con queste cessioni, l’Inter risparmierebbe 12 milioni di euro, insomma, non pochissimo, soprattutto con l’addio di Sanchez che è il vero scoglio da superare in tutti i modi. I dialoghi con le varie squadre vanno avanti, ora sta all’Inter riuscire a trovare la quadra.

Fonte: Corriere dello Sport –