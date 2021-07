Inter, è il giorno di Nainggolan al Cagliari. Vidal in uscita: due opzioni – CdS

Sulle colonne del “Corriere dello Sport” tiene banco il mercato in uscita dell’Inter. Secondo il quotidiano oggi potrebbe essere il giorno giusto per vedere Nainggolan al Cagliari. Anche Vidal in uscita

GIORNO GIUSTO – L’Inter, in questa fase del mercato, è impegnata con le uscite. Salutati Joao Mario e Dalbert, adesso è il turno di Nainggolan. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, infatti, la giornata di oggi potrebbe essere quella giusta per vedere il belga al Cagliari. Si proverà a trovare la quadratura con il club sardo: in alternativa, i nerazzurri, per alleggerire il monte ingaggi, sarebbero disposti a corrispondere una buonuscita al “Ninja”, che, a quel punto, sarebbe libero di firmare con i rossoblù da svincolato.

USCITA – In uscita anche Arturo Vidal: il cileno guadagna circa 8 milioni netti fino al 2023, difficile quindi che si possa arrivare ad una rescissione consensuale. L’altra opzione percorribile è quella di un’importante offerta dal Sudamerica, non ancora recapitata però alla dirigenza nerazzurra. Nel caso non si trovasse una soluzione il cileno rimarrebbe all’Inter almeno fino a gennaio.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport