Inter e Conte ancora su Vidal, ma pesa il caos del Barcellona

Condividi questo articolo

L’Inter e Antonio Conte considerano ancora Arturo Vidal come il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo, ma l’attuale caos in casa del Barcellona, col probabile imminente esonero di Valverde, rende la situazione particolarmente intricata

CAOS BARCELLONA – Vidal è ancora un obiettivo dell’Inter, ma il caos allenatore a Barcellona non aiuta i piani dei nerazzurri. Il punto di Alessandro Sugoni dagli studi di Sky Sport: «Vidal è chiaramente il primo nelle idee di Conte, per caratteristiche e adattabilità allo schema e per conoscenza avendoci lavorato per tre anni. A Barcellona sta succedendo di tutto, dall’infortunio di Suarez all’imminente esonero di Valverde che potrebbe arrivare stasera, poi vedremo chi sarà il nuovo allenatore. L’addio di Vidal è legato a Valverde perché era con lui il problema, anche se i giocatori lo vorrebbero ancora in Catalogna. Saltando Valverde aumentano le possibilità che Vidal resti al Barcellona».