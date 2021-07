Inter e Cagliari trattano per Nandez, i sardi pongono una condizione – Sky

Nahitan Nandez è entrato nel mirino dell’Inter. Il centrocampista uruguagio del Cagliari è considerato un possibile rinforzo per la squadra di Simone Inzaghi. Le due società trattano con i rossoblu che vorrebbero imporre una condizione.

L’Inter ha messo gli occhi su Nahitan Nandez per la prossima stagione. Il centrocampista uruguagio, reduce dalle ultime stagioni positive con la maglia del Cagliari, è considerato pronto per il salto di qualità e potrebbe essere un buon rinforzo per la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo Luca Marchetti per “Sky Sport” le due società, impegnate in diverse trattative parallele come quelle per Nainggolan o Dalbert, si parlano. Il Cagliari pone solo una condizione, che la cessione sia a titolo definitivo o con un prestito con obbligo. L’Inter, alle prese con le note ristrettezze finanziarie, preferisce un prestito con diritto. Al momento la distanza c’è ma non è incolmabile e i buoni rapporti tra le due società potrebbero portare a una felice conclusione della trattativa.