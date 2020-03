Inter e Cagliari cercano l’intesa: scambio Barella-Nainggolan? – TS

“Tuttosport” scrive che i destini di mercato di Nainggolan e Barella potrebbero essere legati. Inter e Cagliari trattano.

INCROCI DI MERCATO – Nainggolan e Barella, destini incrociati. Dopo gli affari della scorsa estate Inter e Cagliari potrebbero sedersi di nuovo al tavolo delle trattative. Quest’estate infatti i nerazzurri dovranno versare 25 milioni nelle casse dei rossoblù per Nicolò Barella e, viceversa, il Cagliari dovrà risolvere il nodo Nainggolan.

NODO INGAGGIO – L’acquisto del centrocampista classe 1997 può essere parzialmente bilanciato dalla cifra che il presidente Giulini dovrebbe versare per il Ninja che è a bilancio per 19,5 milioni per l’Inter (cifra non lontana dai 18 milioni spesi dal Cagliari per Nandez nell’ultima estate). Operazione che potrebbe partire (ovviamente) soltanto nel caso in cui Nainggolan dovesse ridursi notevolmente l’ingaggio che percepisce in nerazzurro.

ALTERNATIVA – Altra via potrebbe essere quella del rinnovo del prestito. Trasformandolo in oneroso, con diritto di riscatto però a cifre ancora più abbordabili per il Cagliari. La società rosbù potrebbe così fare del belga una bandiera.