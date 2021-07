Inter e Bellerin, si continua a trattare: si gioca sul fattore tempo

Hector Bellerin in questo momento sembra essere il principale candidato a raccogliere l’eredità di Achaf Hakimi all’Inter. Per il laterale spagnolo i nerazzurri continuano a trattare con l’Arsenal.

Quello tra l’Inter ed Hector Bellerin è un matrimonio che al momento sembra essere ancora lontano dalla sua celebrazione. Il giocatore ha già dato il suo ok alla nuova avventura milanese, ma resta da trovare l’accordo tra Inter e Arsenal. La questione è nota, l’Inter non vuole e non può prendere impegni economici per un trasferimento a titolo definitivo che, al contrario, è proprio la soluzione desiderata dall’Inter. Secondo Luca Marchetti i due club giocheranno col fattore tempo. Al momento le posizioni sembrano essere rigide ma, col passare delle settimane e l’avvicinarsi dell’inizio della stagione, non è da escludere che arrivi un avvicinamento tra le due parti che porti alla conclusione dell’accordo.