Inter, Dybala e Lukaku non alternativi! Ma serviranno due uscite – TS

L’Inter si prepara ad accogliere Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Secondo Tuttosport i due possono arrivare insieme: serviranno però due uscite in attacco

DOPPIO COLPO – L’Inter si prepara ad infiammare il mercato con un doppio-colpo clamoroso: il ritorno di Romelu Lukaku e la firma di Paulo Dybala a parametro zero. Secondo Tuttosport infatti, i due non sono alternativi anche se il club, visti i due ingaggi pesanti, dovrà fare spazio ai due nuovi attaccanti: previste infatti due uscite nel reparto offensivo, sia per una questione tattica che prettamente economica. I paletti imposti da Suning, infatti, impongono un taglio del 10-15 % del monte ingaggi. Gli indiziati a lasciare Appiano Gentile, oltre ad Sanchez, sono Correa e Dzeko anche se, il quotidiano torinese, non esclude una possibile partenza di Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini