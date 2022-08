Inter, Dumfries via solo a certe condizioni: le ultime. Erede già scelto – AP

L’Inter sta organizzando le ultime mosse di mercato che molto dipendono dalle offerte che arriveranno per i suoi gioielli. Secondo Alfredo Pedullà, Dumfries potrebbe andare ma solo a fronte di una cifra irrinunciabile. E il sostituto è già stato individuato

MOSSE E CONTROMOSSE – L’Inter, in attesa di debuttare in campionato contro il Lecce sabato 13 agosto alle ore 20.45, organizza le ultime mosse di mercato. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, Denzel Dumfries, che piace molto al Chelsea, può partite ma solo a fronte di un’offerta irrinunciabile ovvero 40 milioni di euro o magari 35 più bonus. Qualora questa offerta non dovesse arrivare, l’Inter cercherà di resistere. Nell’eventualità di una cessione dell’olandese, l’erede è già stato designato: si tratta di Wilfried Singo, classe 2000 del Torino, che ha un contratto in scadenza nel 2024. È il nome che di gran lunga avrebbe il sopravvento sugli altri finora valutati.