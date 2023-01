Inter, Dumfries rimane in partenza: un nome su tutti per sostituirlo – TS

L’Inter non dovrebbe muoversi attivamente nel mercato di gennaio. Ma nel caso in cui Dumfries dovesse lasciare Milano, ecco che i nerazzurri avrebbero già un nome per sostituirlo

SOLUZIONI – Denzel Dumfries rimane un giocatore sacrificabile per l’Inter. Marotta e Ausilio guardano sempre verso il Chelsea, anche se l’agente dell’olandese sta considerando anche altre piste. In caso di cessione, i nerazzurri potrebbero assicurarsi il giovane Tajon Buchanan, esterno destro del Bruges visionato da Ausilio in Qatar. L’operazione sarebbe in linea con le intenzioni del direttore sportivo, ovvero ringiovanire la rosa con giocatori dall’ingaggio più sostenibile.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino