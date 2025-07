Inter, su Dumfries non c’è solo il Barcellona! Altri 2 Club inglesi lo sondano

Denzel Dumfries preoccupa l’Inter in vista di un possibile trasferimento altrove prima del 31 luglio, data in cui scadrà la clausola di 25 milioni di euro. La situazione.

IL PUNTO – Denzel Dumfries è un elemento cardine dell’Inter, anche dopo l’avvicendamento sulla panchina dei nerazzurri con Simone Inzaghi che ha lasciato il posto a Cristian Chivu. Il giocatore olandese è infatti dotato di caratteristiche fondamentali per concludere l’azione sulla destra, con la sua spiccata capacità negli inserimenti. Le doti fisiche, l’abilità nello stacco e l’inclinazione a incidere nei big match lo rendono ulteriormente appetibile alle big europee, come comprovato dall’interessamento del Barcellona nei suoi riguardi. Un’attenzione, quella dei blaugrana per l’olandese, al momento non sfociata in una trattativa concreta con il suo entourage.

Dumfries, le difficoltà del Barcellona e la posizione di 2 squadre inglesi: Inter in attesa

LO SCENARIO – Come riportato dal quotidiano AS, il Barcellona ha avuto dei primi contatti con l’agente di Dumfries, Jorge Mendes. Ciò è servito a comprendere le posizioni del calciatore dell’Inter in vista di un possibile passaggio in Catalogna. Se il nerazzurro vede positivamente un trasferimento al Barcellona, ad oggi mancano però i presupposti affinché ciò avvenga. Il nodo da risolvere, infatti, riguarda le difficoltà economiche attuali dei blaugrana, i quali non possono investire senza aver prima ceduto calciatori già presenti in organico.

POSSIBILI PRETENDENTI – Oltre al Barcellona, sul calciatore vi sono anche Newcastle e Aston Villa, ma anch’essi non hanno finora avanzato proposte concrete al calciatore. L’Inter, in questo scenario, non può far altro che attendere. Con un auspicio: arrivare al 31 luglio senza che si sia registrata alcuna novità sul fronte Dumfries.