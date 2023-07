Inter, Dumfries incedibile: ma un’offerta ricca può cambiare tutto? − SI

L’Inter considera Denzel Dumfries come un incedibile tra i giocatori in rosa. Solamente un’offerta davvero importante potrebbe cambiare i piani dei nerazzurri secondo SportItalia.

INCEDIBILE SALVO OFFERTE IMPORTANTI − L’Inter, secondo SportItalia, non sta al momento pensando a un’eventuale cessione di Denzel Dumfries. L’olandese può perciò non essere sacrificato e, ora come ora, sulla corsia destra lui e Matteo Darmian sono considerati giocatori certi di restare all’Inter anche per la prossima stagione. Tutto potrebbe cambiare, per il numero 2, solamente a fronte di un’offerta importante. Perché in quel caso il club nerazzurro ci penserebbe.