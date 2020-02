Inter, due talenti Barcellona nel mirino. Chong, due possibili destinazioni – TS

Condividi questo articolo

L’Inter con il Barcellona non discute solo di Lautaro Martinez e Griezmann (vedi articolo), ma anche di due talenti giovani secondo l’edizione odierna di “Tuttosport”. Intanto si lotta per Kumbulla e Chong è vicinissimo (vedi articolo). Di seguito tutti i dettagli

LINEA VERDE – L’Inter anche sui giovani è molto attiva. Sempre sul versante Barcellona piacciono sia il centrale difensivo Todibo che il centrocampista Alena. In Italia, invece, è aperta la sfida al Napoli per il difensore Kumbulla (Verona) mentre con Chong (che si svincolerà dal Manchester United) ha già un accordo di massima: il ragazzo potrebbe iniziare il ritiro estivo con Conte e poi essere dirottato in prestito a un club amico. Sassuolo e Parma le destinazioni più probabili dove il ventenne potrebbe maturare esperienza nel nostro campionato prima del salto con la maglia nerazzurra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Carina