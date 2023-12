Inter, due rinnovi in dirittura d’arrivo. Un altro sicuro – Sky

L’Inter sta per chiudere due rinnovi entro la fine dell’anno. Il 2024 porta notizie importanti in casa nerazzurra, le informazioni da Alessandro Sugoni su Sky Sport.

NOVITÀ – Matteo Darmian è certo del rinnovo di contratto. In scadenza ma ancora per poco, per il difensore scatterà il rinnovo automatico per un ulteriore anno più opzione per un altro. Gli altri due in dirittura d’arrivo sono quelli di Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan, che a breve firmeranno i rispettivi contratti. La dirigenza dell’Inter sta lavorando per il futuro e costruisce già la rosa dei prossimi anni. L’imperativo rimane la lungimiranza in questo esatto momento storico per il club nerazzurro.