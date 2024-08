Inter, due profili alla ‘Bisseck‘ per la difesa. I nomi – CdS

Yann Bisseck non ha solo conquistato la maglia da titolare, bensì è diventato anche un esempio per la dirigenza da seguire sul mercato. I colpi come lui sono quelli giusti, il Corriere dello Sport definisce la strategia dell’Inter.

STRATEGIA – Un colpo alla ‘Yann Aurel Bisseck‘ è ciò che cerca l’Inter per il ruolo di difensore di sinistra della linea a tre. Simone Inzaghi ha bisogno di un vice-Bastoni anche se non con fretta, difatti la dirigenza ha già fatto sapere a più riprese che l’acquisto sarà fatto entro la fine del mercato. Non si forzeranno le trattative, come accaduto d’altronde con i precedenti nomi: da Ricardo Rodriguez a Mario Hermoso o Johan Vasquez. Adesso i profili valutati sono due e sono entrambi giovani di prospettiva. Entrambi avrebbero bisogno di crescere, perciò di tempo a disposizione per adeguarsi al campionato italiano e al mondo dei grandi. Si tratta di Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 in prestito all’Independiente Rivadavia, e di Mikayil Faye, giovane di vent’anni del Barcellona senza nemmeno una presenza tra i professionisti. Il club blaugrana chiede una quindicina di milioni di euro, l’Inter accetterebbe ma con un prestito con obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni ci sarà maggiore chiarezza, ciò che è sicuro è che Morato del Benfica non è da considerare.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.