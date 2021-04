Inter, due portieri di Serie A in cima alla lista per il dopo Handanovic – SM

L’Inter valuta la possibilità di sostituire Samir Handanovic in vista delle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, due nomi in cima alla lista.

IL SOSTITUTO – L’Inter con il presidente Steven Zhang prossimo al ritorno in Italia dopo la pandemia, è pronta a programmare il futuro. Dalle questioni societarie ai rinnovi, fino ad arrivare al mercato. La società nerazzurra prenderà seriamente in considerazione la possibilità di sostituire il capitano Samir Handanovic, protagonista di una stagione non particolarmente esaltante a livello personale. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, due nomi sarebbero in cima alla lista degli uomini di mercato dell’Inter, e si tratta di due portieri della Serie A. Il primo ormai è già noto a tutti, così come l’interesse da parte della società di Viale della Liberazione, cioè Juan Musso, giovane portiere dell’Udinese già da tempo nel giro della Nazionale Argentina. Il prezzo del suo cartellino è di circa 20 milioni. Il secondo nome è il numero uno dell’Hellas Verona, in scadenza nel 2022, potrebbe liberarsi decisamente a meno anche per una questione di età (30 anni).

Fonte: Sportmediaset