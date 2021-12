Inter, due nuovi attaccanti uruguaiani nel mirino? Agente a Milano – TS

Inter attenta riguardo il mercato sudamericano e non solo. Secondo quanto riportato oggi da TuttoSport, la dirigenza dell’Inter in questi giorni dovrebbe incontrare l’agente di due attaccanti uruguaiani.

ATTACCANTI – L’Inter osserva il calcio sudamericano e non solo. In questi giorni Edgardo Lasalvia, agente in particolare dei due attaccanti uruguaiani Darwin Nunez e Agustin Alvarez, sarà a Milano e dovrebbe parlare con la dirigenza di Inter (e Milan). Per il primo, attualmente al Benfica, il costo è già superiore ai 50 milioni. Il secondo, invece, milita nel Penarol.

Fonte: TuttoSport