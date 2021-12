Inter, in due non rinnoveranno il contratto. Frattesi obiettivo a centrocampo

Inter, chi può uscire e chi può entrare. In estate, potrebbero salutare due giocatori a centrocampo che non rinnoveranno il proprio contratto. Al loro posto, nerazzurri su Frattesi

USCITA ED ENTRATA − Novità in casa Inter tra giocatori in uscita e altri in entrata. Come riporta Rai Sport, Arturo Vidal e Matias Vecino non rinnoveranno il loro contratto e dovrebbero partire in estate. I nerazzurri sono però alla ricerca di un centrocampista giovane, italiano e di grande prospettiva. Identikit che calza a pennello con Davide Frattesi del Sassuolo. Al momento, il giocatore nero-verde ha realizzato tre gol in campionato scendendo sempre titolare. Ovviamente, si tratta di un discorso rinviato per l’estate difficilmente l’Inter potrà arrivare sul giocatore nel mese di gennaio.