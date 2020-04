Inter, due nomi per sostituire Godin: richieste in...

Inter, due nomi per sostituire Godin: richieste in Liga e in Premier League – GdS

L’Inter di Antonio Conte ripartirà dalla difesa ma probabilmente non da Diego Godin (vedi articolo). Il difensore uruguaiano, secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport” ha richieste in Premier League e in Liga. Dirigenza nerazzurra pronta a sostituirlo: due nomi.

FUTURO GODIN – Diego Godin in questa stagione non è riuscito ad ambientarsi in Italia, in particolare all’Inter sotto la guida di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dalla rosea, difficilmente resterà ancora nerazzurro. Le richieste però non mancano: Premier League e Liga in pole su tutte. Inoltre il suo ingaggio pesa e non poco sulle casse dell’Inter: ben 5 milioni a stagione. La sua uscita chiaramente costringerà la dirigenza nerazzurra a fiondarsi su un altro giocatore, per questo motivo ormai da tempo piace Marash Kumbulla, difensore 20enne dell’Hellas Verona che ad oggi costa almeno 20 milioni. Nel mirino c’è sempre il solito Jan Vertonghen, in scadenza con il Tottenham.

Fonte: Gazzetta dello Sport.