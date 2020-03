Inter, due nomi per il mercato: uno è Tsimikas seguito anche dal Napoli – GdS

Condividi questo articolo

Gli scout dell’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, seguono due nuove piste per quanto riguarda il mercato. Una di queste è l’esterno Kōstas Tsimikas dell’Olympiakos seguito anche dal Napoli.

DUE NOMI – L’Inter segue da vicino la crescita dell’esterno classe ’96 Kōstas Tsimikas, terzino dell’Olympiakos. Su di lui, come riportato dalla rosea, ci sarebbe anche il Napoli, ma i nerazzurri avrebbero già mandato alcuni osservatori a guardarlo da vicino, soprattutto contro il PAOK Salonicco. La valutazione del giocatore secondo il club greco è di ben 20 milioni. L’Inter in quel ruolo dovrà ben valutare la posizione soprattutto di Kwadwo Asamoah e Cristiano Biraghi, in prestito dalla Fiorentina. Ad oggi l’unico che ha convinto pienamente è il “nuovo arrivato” Ashiley Young. Il secondo nome accostato all’Inter è Mauro Arambarri, centrocampista uruguaiano di proprietà del Getafe, quindi i nerazzurri probabilmente avranno modo di sfidarlo in Europa League.