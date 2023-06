Inter, due nomi per la difesa: valutazioni ed età diverse! − Sky

L’Inter dopo Istanbul si concentrerà sul mercato. L’obiettivo è quello di intervenire in difesa, vista la partenza sicura di Skriniar. Due i nomi in ballo

NOMI IN DIFESA − All’Inter piacciono sia Nacho Fernandez che Giorgio Scalvini. Il primo è in uscita dal Real Madrid, nonostante le parole di Carlo Ancelotti (vedi articolo). Lo spagnolo, 33 enne, è in scadenza di contratto e, come riferito da Luca Marchetti su Sky Calcio Club, può arrivare a parametro zero. Età e valutazione diversa per Scalvini. Il giovane dell’Atalanta, classe 2003, piace da tanto tempo al club meneghino. Ma l’Atalanta spara alto e parte da una cifra vicina ai 40 milioni di euro.