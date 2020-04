Inter, due Emerson per le fasce: Palmieri certezza, Royal da scoprire – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea il restyling necessario per le fasce dell’Inter. Il mercato nerazzurro non potrà concentrarsi solo sull’attacco (QUI le grandi manovre). Spunta un nuovo nome per la fascia: Emerson Royal, brasiliano 21enne del Betis Siviglia, che potrebbe far coppia con l’arcinoto Emerson Palmieri

CORSIE – Gli sforzi dell’Inter, sul mercato, saranno concentrati anche sugli esterni, dove a parte Ashley Young e Antonio Candreva (vicino al rinnovo), nessuno è sicuro di restare. Victor Moses piace ad Antonio Conte ma ha fatto vedere poco fin qui e non è scontato il riscatto. Cristiano Biraghi potrebbe lo stesso essere scambiato con Dalbert, ma l’idea nerazzurra è trovare comunque due alternative importanti per le fasce. E allora il file dei giocatori di proprietà del Barcellona continua a rimanere aperto e in bella mostra, perché se Lautaro Martinez spingerà per raggiungere Lionel Messi, l’Inter dovrà capitalizzare al massimo. E per arrivare a 111 milioni, servono contropartite importanti. Sul tavolo nei giorni scorsi sono finiti diversi nomi: da Ivan Rakitic (non convince), ad Arthur Melo, che ringraziando per l’interesse mostrato si è chiamato fuori, da Carles Aleñá a Junior Firpo, obiettivi ancora possibili, fino a Nelson Semedo, che il Barça valuta 45 milioni.

OMONIMIA VERDEORO – E allora negli ultimi colloqui è emerso un nuovo nome, quello del brasiliano Emerson Royal, laterale destro brasiliano, ora al Betis Siviglia. Emerson ha 21 anni ed è titolare fisso come esterno di destra nel 3-5-2 di Rubi. In Liga quest’anno ha fatto 3 gol ma si è distinto anche in difesa. È un giocatore interessante capace di far bene entrambe le fasi. Una progressione, quella di Emerson, che l’ha portato anche al debutto nella nazionale brasiliana, avvenuto nell’amichevole con la Corea del Sud del novembre scorso. Appena tre minuti, ma l’interesse di Tite è lì. Curioso che il nome preferito per la fascia sinistra sia lo stesso, ma gioca nel Chelsea, dove lo ha voluto proprio Conte, e ha un passato positivo in Italia, tra Palermo e Roma. Emerson Palmieri a sinistra ed Emerson Royal a destra: al di là della possibile confusione, sarebbe una soluzione davvero interessante.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Filippo Maria Ricci e Vincenzo D’Angelo