Inter, due difensori fuori dalla lista degli obiettivi. Per Kessié… – SI

L’Inter è attiva sul mercato per migliorare la difesa in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sembrava avere in mente alcuni nomi, ma Alfredo Pedullà da Sportitalia ha dato importanti smentite.

MERCATO – L’Inter vivrà una rivoluzione in difesa per la prossima stagione. Alfredo Pedullà ha citato la situazione su Sportitalia, smentendo alcune situazioni in questo modo: «Con Smalling non si avvierà la trattativa, che sta parlando con la Roma. Non è obiettivo Soyuncu, difensore turco in scadenza con il Leicester e che ha già accordo di massima con l’Atletico Madrid. Non è un obiettivo Danilo Pereira, offerto dal PSG ma non accettato. L’unico obiettivo è e rimane Franck Kessié, lui aveva dato l’assenso ma non è stato possibile chiudere per lo scambio con Brozovic. L’Inter per i difensori farà dei ragionamenti, ci saranno ricerche più dettagliate».