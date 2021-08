Inter, doppio colpo? Thuram la priorità, poi tentativo per Insigne – CdS

Tra le colonne del “Corriere dello Sport” oggi in edicola viene fatto il punto della situazione riguardo il mercato in entrata a firma di Pietro Guadagno. Thuram è la priorità per l’attacco, si farà almeno un tentativo per Lorenzo Insigne.

DOPPIO COLPO – L’Inter lavora per un possibile doppio scenario. La priorità ad oggi è il francese Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, dopodiché si farà di certo un tentativo per Lorenzo Insigne, che il Napoli valuta sempre 25 milioni. Nei giorni scorsi è stata rifiutata un’offerta dall’Inter di 15 milioni più il cartellino di Alexis Sanchez, ma la tensione tra l’attaccante partenopeo e il presidente De Laurentiis resta comunque alta. Il calciatore chiede un rinnovo di contratto a cifre importanti, ma dal club non arriva alcun segnale. L’Inter dal canto suo è pronta a proseguire verso questa scia rinviando anche di un anno lo sbarco alla Pinetina di Insigne. Nel frattempo si lavora per Thuram, che peraltro beneficerebbe pure del decreto crescita. L’obiettivo della dirigenza è quella di abbassare ancora le richieste del club tedesco, sotto i 30 milioni, al momento, però, intendono resistere. Il francese, a meno di sorprese, oggi sarà regolarmente a disposizione per il match contro il Bayer Leverkusen.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.