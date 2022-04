Inter, doppio colpo ‘Galactico’? Due giocatori pronti a lasciare il Real – TS

L’Inter lavora in vista della sfida di domani contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Intanto però, come di consueto, si susseguono le voci di calciomercato con tanti nomi accostati ai nerazzurri. Gli ultimi due sono del Real Madrid: Dani Ceballos e Jovic.

COLPI – L’Inter per il prossimo mercato estivo dovrà prendere carta, penna e calcolatrice e far quadrare tutti i conti possibili. I nerazzurri infatti non possono permettersi cifre folli e spese pazze, devono fare colpi ragionati e volti a rinforzare la rosa. Due nomi che piacciono e che secondo Tuttosport potrebbero essere approfonditi con il passare delle settimane, potrebbero essere quelli di Ceballos e Jovic del Real Madrid. L’Inter proverà quindi il doppio colpo Galactico? Calma. Piero Ausilio è stato a Madrid, forse anche per parlare e sondare questi due terreni. Ma l’Inter, per prenderli da una botte come il Madrid, non ha i soldi per farlo. Quindi ecco l’opzione prestito per entrambi. Due colpi giusti per l’Inter?

Fonte: Tuttosport