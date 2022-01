Inter, doppio colpo brasiliano in difesa? Sanchez strappa la conferma – SI

Inter decisa a rinforzare ulteriormente in reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sul taccuino nerazzurro ci sono due centrali brasiliani. Novità sul futuro non solo imminente di Sanchez

NON SOLO RIFONDAZIONE – L’Inter pianifica un colpo brasiliano in difesa e guarda in Italia. L’oggetto del desiderio nerazzurro è Gleison Bremer, classe ’97 del Torino, che è pronto a scatenare l’asta di mercato in estate. Sul taccuino dell’Inter c’è anche il coetaneo Luiz Felipe, che è un’occasione da monitorare in uscita dalla Lazio a parametro zero. L’idea di piazzare il doppio colpo per sostituire un partente in grado di generare un’importante plusvalenza (Stefan de Vrij l’indiziato, ndr) non è da escludere. A centrocampo sono tanti i nomi ipotizzati a sinistra per sostituire Ivan Perisic in caso di addio, ma nessuno scalda particolarmente al momento. Intanto Alexis Sanchez va verso la conferma non solo fino a fine stagione ma anche nell’ultimo anno di contratto: l’Inter non sembra più intenzionata a risolvere in anticipo il contratto dell’attaccante cileno.