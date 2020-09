Inter, dopo Vidal le uscite. Mercato dei nerazzurri non chiuso – Sky

L’Inter sta per accogliere Vidal, in arrivo in Italia, e salutare Godin, il cui passaggio al Cagliari è imminente (qui le ultime). Ma il mercato del club nerazzurro non è chiuso. Il punto di Alessandro Sugoni, su “Sky Sport”

MERCATO – Queste le ultime sul mercato dell’Inter da Alessandro Sugoni per “Sky Sport”: «Vidal è in arrivo stasera, domani visite mediche. Contestualmente Diego Godin andrà al Cagliari. Mercato Inter chiuso? No, dipenderà dalle uscite. Darmian è in attesa di diventare un calciatore nerazzurro. In uscita c’è Candreva, in orbita Sampdoria. Nel caso di qualche nuova uscita, i nerazzurri valuteranno nuovi colpi in entrata».