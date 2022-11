Inter, dopo Skriniar in programma altro rinnovo nell’agenda di Marotta – SM

Prosegue il lavoro della dirigenza dell’Inter per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Giuseppe Marotta ha in programma un altro rinnovo.

ALTRO RINNOVO – L’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha intenzione di rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu in scadenza nel 2024 dopo aver firmato il suo contratto con i nerazzurri (a zero dal Milan). Un vero e proprio colpaccio se consideriamo quanto di buono ha fatto fin qui con prestazioni sempre in crescendo, come in questa stagione. Tutto questo, però, solo dopo aver sistemato la situazione legata a Milan Skriniar. Il turco è simbolo della rinascita dell’Inter, reinventato regista davanti la difesa da Simone Inzaghi visto l’infortunio di Marcelo Brozovic.