Inter, per il dopo Lukaku scelte quasi fatte: Dzeko e Zapata in pole

La cessione di Lukaku al Chelsea è soltanto questione di ore. L’Inter ha scelto i sostituti del belga, i preferiti sono Dzeko e Zapata

SOSTITUTI − La caccia al dopo Romelu Lukaku rimane sempre calda in casa Inter. Il cerchio sembra stringersi attorno a due nomi: Edin Dzeko e Duvan Zapata. Come riporta “Sport Mediaset”, il primo nome ad arrivare a Milano sarà quello del bosniaco che firmerà un contratto biennale e la Roma sta già cercando un sostituto. Inoltre, per quanto riguarda l’attaccante colombiano, l’Atalanta si è mostrata più aperta alla cessione. Gli altri nomi di Joaquin Correa e Dusan Vlahovic rimangono più defilati. In questa settimana, dunque, Simone Inzaghi potrebbe ricevere i sostituti di Lukaku, ormai a poche ore nuovo giocatore del Chelsea.