Inter e il dopo Lukaku, primo tentativo per Vlahovic. No della Fiorentina – SI

Vlahovic è uno dei nomi che l’Inter sta valutando per sostituire Lukaku, ormai in partenza verso il Chelsea (vedi articolo). Secondo quanto riporta “Sportitalia”, i nerazzurri hanno già fatto un tentativo per l’attaccante serbo, ricevendo un no dalla Fiorentina.

BOMBER VIOLA – Dusan Vlahovic fa gola all’Inter. I nerazzurri si sono trovati improvvisamente nella situazione di dover sostituire Romelu Lukaku, che è sempre più vicino al Chelsea per la cifra astronomica di 130 milioni di euro. Il bomber serbo della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2023 e la società viola sta lavorando al rinnovo. L’intenzione è quella di blindarlo e continuare a puntare su di lui anche nella prossima stagione. Secondo “Sportitalia”, l’Inter ha già fatto un tentativo per il centravanti classe 2000, ricevendo però un secco rifiuto da parte della Fiorentina di Rocco Commisso. Ora vedremo se i nerazzurri proveranno un secondo assalto o cambieranno obiettivo, con Duvan Zapata che al momento sembra il favorito per sostituire Lukaku nell’attacco di Simone Inzaghi.