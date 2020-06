Inter, dopo le firme di Ausilio e Baccin ecco quelle dei vertici del vivaio

Ancora rinnovi al di fuori del terreno di gioco in casa Inter dopo quelli del direttore sportivo Piero Ausilio e del vice Dario Baccin

RINNOVI – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, dopo i nuovi contratti per il direttore sportivo Piero Ausilio e per il suo vice Dario Baccin, sono arrivate le firme anche per i vertici del vivaio dell’Inter. Si tratterebbe di quelle del direttore Roberto Samaden, del responsabile tecnico Daniele Bernazzani e dei responsabili dello scouting Gian Paolo Manighetti e Giuseppe Giavardi.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport