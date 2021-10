Inter, dopo Lautaro Martinez accordo totale per il rinnovo di Barella – CdS

L’Inter e l’entourage di Nicolò Barella hanno trovato l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto. Ecco quanto guadagnerà il centrocampista nerazzurro secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

TUTTO FATTO – Inter, dopo Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, tutto finito anche con Nicolò Barella per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Dialogo proficuo con Beltrami, agente del giocatore, e sono stati tutti bravi a chiudere in tempi rapidissimi la pratica, blindando il giocatore. Il nuovo contratto, come già noto, sarà quinquennale ovvero fino al 2026 e non avrà una clausola rescissoria. La novità sono le cifre: Barella raddoppierà di fatto il suo attuale contratto, guadagnando dunque 4,5 milioni più bonus ovvero quasi il doppio rispetto alle prime due annate all’Inter. Dalla stagione 2022-2023, invece, l’italiano guadagnerà 5 milioni sempre più bonus legate alla e vittorie della squadra e, anno dopo anno, ci sarà un incremento. La firma sul nuovo contratto arriverà solo dopo l’OK definitivo da Nanchino.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti