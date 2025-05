Inter, dopo la finale rivoluzione a centrocampo! Due in partenza – TS

Dopo la finale di Champions League del 31 maggio, così come due anni fa, l’Inter vivrà una rivoluzione sul mercato. A centrocampo due sono in partenza per Tuttosport.

RIVOLUZIONE – Nel 2023 l’Inter ha rivoluzionato la propria rosa dopo la finale persa ad Istanbul con il Manchester City: 12 giocatori lasciarono il club tra riscatti non esercitati e cessioni pesanti come quelle di André Onana o Marcelo Brozovic. Anche quest’anno la situazione sarà simile, solo che il potere economico nerazzurro sarà maggiore e le entrate coincideranno con le uscite. Simone Inzaghi non dovrà fare miracoli, Oaktree richiede solamente un ringiovanimento importante della rosa in ottica futura.

ENTRATE E USCITE – Sulla lista dei giocatori osservati ci sono difensori (De Winter e Solet in vantaggio su tutti) e anche attaccanti (Bonny dal Parma il primo). Luis Henrique ha già l’accordo con il club, manca l’ok dell’Olympique Marsiglia per la chiusura della trattativa. L’Inter insomma si sta muovendo in maniera importante in entrata, mentre in uscita il lavoro comincerà dopo la finale. Si parte dal centrocampo dove ci sarà rivoluzione: in uscita ci sono Frattesi e Asllani. Il primo non sembra adeguato agli schemi di Inzaghi nonostante i gol decisivi in Europa e l’ipotesi cessione rimane sempre. Il secondo è cresciuto molto nell’ultimo periodo, ma per la dirigenza pecca in personalità. Il punto di domanda riguarda infine Mkhitaryan, di cui ancora non si conoscono le intenzioni relative al ritiro o meno. Gli unici certi del reparto sono Calhanoglu, Zielinski, Barella e Sucic in arrivo dalla Dinamo Zagabria.

fonte: Tuttosport – Federico Masini