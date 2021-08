Inter, il dopo Handanovic: dall’Olanda, su Onana sono sicuri su una cosa

L’Inter dovrà pensare anche a sostituire Handanovic. Come dicono dall’Olanda, Onana, in orbita nerazzurra, resterà all’Ajax almeno fino a gennaio

DOPO HANDANOVIC − Le prestazioni non proprio soddisfacenti di Samir Handanovic accendono le sirene Inter per quanto riguarda il nuovo numero uno. Il capitano sloveno ha l’ultimo anno di contratto con la Beneamata e questa potrebbe anche essere l’ultima stagione con i nerazzurri. Nelle settimane precedenti, si era parlato di un interessamento dell’Inter per André Onana, portiere dell’Ajax. L’estremo difensore nigeriano è, al momento, ai box a causa di una squalifica per doping e dovrebbe rientrare in gruppo il prossimo 4 settembre con ritorno in campo a partire da novembre. Come riporta il sito olandese Nos, il giocatore resterà in Olanda almeno fino a gennaio, in quanto è alla ricerca di un club importante.

Fonte: Nos.nl