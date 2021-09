Inter, il dopo Handanovic lo consiglia l’ex leggenda nerazzurra Eto’o

Il dopo Handanovic continua a rimanere un tema caldo in casa Inter. Come riporta “Sport Mediaset”, il futuro numero uno nerazzurro potrebbe arrivare su consiglio di Samuel Eto’o

EREDE HANDANOVIC − Nonostante il mercato si sia chiuso da quattro giorni, l’Inter continua a pensare al dopo Samir Handanovic. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri rimane Andre Onana, portiere dell’Ajax. Il numero uno nigeriano, classe 1996, potrà rientrare nuovamente in gruppo con i lancieri dopo la squalifica per positività al doping. Come riporta “Sport Mediaset”, alla squadra olandese non è piaciuta la mossa del portiere di non rinnovare il contratto e, dunque, verrà aggregato alla seconda squadra. Il nigeriano, consigliato anche da una ex leggenda nerazzurra come Samuel Eto’o, potrà arrivare all’Inter a parametro zero. In caso di approdo a Milano, Onana sarà il primo portiere africano nella storia della Beneamata.