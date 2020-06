Inter, dopo Hakimi si punta a chiudere per Tonali – SM

Oggi è il giorno di Hakimi all’Inter, ma i nerazzurri non si fermano qua. Dopo aver concluso l’arrivo dell’esterno marocchino si punta a chiudere per Sandro Tonali del Brescia

Oggi l’Inter abbraccia per la prima volta Ashraf Hakimi. L’esterno marocchino è arrivato oggi a Milano dove sta svolgendo le visite mediche e firmerà in serata il contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi cinque anni. Il mercato nerazzurro però non finisce qua e secondo “Sport Mediaset”, una volta concluso tutto l’iter per Hakimi, l’Inter tornerà a concentrarsi su un’altra trattativa ben avviata ma lasciata in sospeso in questi ultimi giorni: quella per Sandro Tonali del Brescia, dove i nerazzurri hanno già un accordo col giocatore e discorsi ben avviati con il presidente del club Massimo Cellino.