Inter, dopo Hakimi scatto per Emerson: dialoghi avviati con il Chelsea

L’Inter dopo aver ufficializzato Achraf Hakimi per quanto riguarda la fascia destra, adesso si concentrerà per regalare ad Antonio Conte un esterno sinistro. La “Gazzetta dello Sport” oggi conferma l’interesse dei nerazzurri per Emerson Palmieri (vedi articolo).

CONTATTI AVVIATI – L’Inter in occasione dei colloqui con il Chelsea per discutere del prolungamento di Victor Moses, ha chiesto informazioni al club inglese riguardo Emerson Palmieri. Il Chelsea avrebbe aperto alla possibile cessione, e valuta il giocatore poco meno di 30 milioni. La dirigenza è fiduciosa di poter comunque chiudere l’affare con un prestito con diritto di riscatto; Antonio Conte conosce bene l’italo-brasiliano che tanto ha voluto ai tempi del Chelsea. Nel caso in cui dovesse saltare l’affare per Emerson, il piano B del club sarebbe Marcos Alonso. Niente da fare per Gosens dell’Atalanta così come per Alaba del Bayern Monaco: secondo la rosea i due non rientrano nei piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

