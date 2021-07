Inter, dopo Hakimi: nerazzurri tra Bellerin e l’idea Hateboer. Il punto

L’Inter è alla ricerca di un sostituto di Achraf Hakimi dopo il trasferimento del l’esterno al PSG: la situazione Bellerin e l’idea Hateboer.

LATERALI – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni dagli studi di “Sky Sport 24”, per il dopo Achraf Hakimi l’Inter vorrebbe Hector Bellerin dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Al momento la situazione però non si è sbloccata. Quindi il club nerazzurro pensa anche ad Hans Hateboer dall’Atalanta. Ancora non è iniziata una trattativa, ma è un pensiero su cui i nerazzurri stanno ragionando.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni