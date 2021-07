Inter, dopo Hakimi altro sacrificio importante? L’intenzione è un’altra

L’Inter ha ceduto Achraf Hakimi al PSG per 70 milioni più bonus. Al momento, per i nerazzurri non si vedono altri sacrifici. L’intenzione, secondo Fabrizio Romano di “Sky Sport 24”, è quella di non cedere big come Lukaku e Barella

INTENZIONE − La cessione di Achraf Hakimi, a meno di clamorosi scenari, sarà l’unica di peso per l’Inter. Come riporta Fabrizio Romano su “Sky Sport 24”, la società ha fatto capire che non intenderà vendere altri big. Quella di Hakimi (70 ml più bonus) è la cessione più elevata nella storia dell’Inter e, dunque, non ci sono necessità di altri sacrifici. Dall’estero, sono tante le voci su Nicolò Barella e Romelu Lukaku ma l’Inter non ha assolutamente l’intenzione di privarsene.