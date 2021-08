Inter, dopo Dzeko altra punta in arrivo: Correa o Zapata in pole – CdS

L’Inter, dopo aver chiuso l’affare Dzeko, è pronta ad accogliere un altro attaccante. Secondo il “Corriere dello Sport” i candidati sarebbero Joaquin Correa e Duvan Zapata

RINFORZI – L’Inter, chiuso l’affare Dzeko, è alla ricerca di un altro attaccante per completare il reparto offensivo. I nerazzurri, secondo il “Corriere dello Sport” seguono in particolare due profili: Duvan Zapata dell’Atalanta e Joaquin Correa della Lazio. Per il colombiano la famiglia Percassi rimane ferma sulle sue richieste: 40 milioni è il prezzo minimo, con i bergamaschi che, prima di lasciare andare il loro bomber, avrebbero bisogno di trovare il sostituto. Più semplice l’affare Correa: Lotito ha necessità di fare cassa e potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è di chiudere una delle due operazioni entro l’inizio del campionato.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport